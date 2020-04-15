AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم "الإربعاء" بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البطرى بالمركز حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة والمخابز، وأسفرت الحملة على تحرير ١٣محضر مخالفات.

وتضمنت المخالفات ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة، و10 محاضر للمخابز عبارة عن عدد ٣ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.

ونفذت اعمال الحملة بناء على تعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بقيادة يوسف احمد جلال نائب رئيس المركز و عبدالرازق عمر مدير ادارة التموين بالمركز والدكتورة سامية فريد مديرة الطب البطيرى بالمركز وادارة البيئة بالمركز و محمد سعدي مسئول التنظيم بالمركز.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للاسواق لضمان تقديم سلع ذات جودة عالية بانسب الاسعار للمواطنين.
13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد
13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد
13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد
13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 18 طن سكر تمويني وملح مجهول المصدر ولحوم فاسدة في البحيرة

تحرير 146 محضرًا تموينيًا وإشغالات متنوعة خلال حملات تموينية بسوهاج

حملة مكبرة بالدقهلية.. غلق 44 منشأة طبية وغذائية وإعدام 3 أطنان أغذية متنوعة ..صور

بينهم أكل فاسد.. تحرير 224 محضرا تموينا متنوعا

تحرير 54 مخالفة تموينية في الأقصر

ضبط طن مطهرات ومنظفات بمصنع غير مرخص بالبحيرة

ترشيحاتنا

بالأسلحة البيضاء والمناجل.. نيجيريا تستعد لحرب شوارع بسبب خدعة.. فيديو وصور

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

ماذا حدث فى تبوك..السعودية تعلن تفاصيل حادث إطلاق النار ومقتل أحد المطلوبين

أحمد موسى يلعن الإخوان على الهواء.. فيديو

رمضان عبدالمعز يحذر من الجزع من أزمة كورونا: تشمت الشيطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش