13 محضر مخالفات.. حملة تموينية مكبرة بالاقصر .. شاهد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم "الإربعاء" بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البطرى بالمركز حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة والمخابز، وأسفرت الحملة على تحرير ١٣محضر مخالفات.





وتضمنت المخالفات ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة، و10 محاضر للمخابز عبارة عن عدد ٣ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.





ونفذت اعمال الحملة بناء على تعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بقيادة يوسف احمد جلال نائب رئيس المركز و عبدالرازق عمر مدير ادارة التموين بالمركز والدكتورة سامية فريد مديرة الطب البطيرى بالمركز وادارة البيئة بالمركز و محمد سعدي مسئول التنظيم بالمركز.



