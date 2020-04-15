ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا ببنى سويف إلى 31 حالة

شهدت محافظة بنى سويف، مساء اليوم الأربعاء، خروج 17 حالة جديدة من أبناء المحافظة عقب شفائهم من فيروس كورونا داخل مستشفى ملوى بمحافظة المنيا للعزل ليرتفع العدد إلى 31 شخصًا تم شفاؤهم حتى الان.





وعبر الحالات عن سعادتهم بخروجهم من المستشفى بعد فترة العلاج موجهين الشكر إلى الدولة لوقفهم بجانبهم حتى خروجهم من المستشفى.





هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من أبناء المحافظة، متنميا لهم دوام الصحة، وأن تكون الأيام القادمة خيرعليهم وعلى مصرنا الغالية، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر جميعا بوطننا الغالي هذه المحنة بكل أمن وسلام.





وأشاد محافظ بني سويف بالدور الكبير والبطولي الذى تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل أجهزتها المعنية والمعاونة ،وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية"جيش مصر الأبيض"،حيث تعد مصر في وضع أفضل فى معدلات الشفاء،حيث يرجع ذلك لمجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن.