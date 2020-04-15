AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بمناسبة أعياد الربيع.. برلماني يطالب بالحظر الكلي يومي الأحد والاثنين المقبلين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
طالب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط محافظة المنيا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق الحظر الكلي يومي الأحد والاثنين القادمين، بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضح النائب في طلبه، أن تطبيق الحظر الكامل يأتي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ومن اجل الحفاظ على سلامة الأسرة والدولة المصرية، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الأسرة، خاصة ان هناك بعض الفئات من الشعب المصري تتجاهل تحذيرات الحكومة وتحذيرات السلطات المعنية ولا تعيرها اهتماما.

وأضاف أن هذه الحالة من اللامبالاة لدى البعض تنعكس بالصورة السلبية على الأسرة وبالتالي الدولة، لذلك لابد من تطبيق الحظر الكامل يومي شم النسيم، لتفعيل إجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

24 ساعة حظر تجول.. أول تحرك عاجل من البرلمان بشأن شم النسيم و كورونا

اقعد فى بيتك.. رئيس تعليم النواب يوجه رسالة هامة للمصريين بشأن شم النسيم

تحركات برلمانية لحظر التجول في شم النسيم 24 ساعة.. نواب: تطبيقه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد وسيحمي صحة المواطن.. ورسالة من رئيس لجنة التعليم بعنوان احتفل مع أسرتك فى البيت

برلمانية تطالب بحظر تجول كامل فى يوم شم النسيم لهذا السبب

محمود سعد يطالب الحكومة بالحظر الشامل يوم شم النسيم.. فيديو

عشان محدش يلعب بديله.. محمود سعد يطالب الدولة بتطبيق حظر شامل يوم شم النسيم

ترشيحاتنا

خالد عكاشة: الداخلية تعاملت باحترافية استباقية مع عملية الأميرية الإرهابية.. فيديو

بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

أحمد موسى يلعن الإخوان على الهواء.. فيديو

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش