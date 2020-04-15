بمناسبة أعياد الربيع.. برلماني يطالب بالحظر الكلي يومي الأحد والاثنين المقبلين

طالب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط محافظة المنيا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق الحظر الكلي يومي الأحد والاثنين القادمين، بمناسبة عيد شم النسيم.





وأوضح النائب في طلبه، أن تطبيق الحظر الكامل يأتي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ومن اجل الحفاظ على سلامة الأسرة والدولة المصرية، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الأسرة، خاصة ان هناك بعض الفئات من الشعب المصري تتجاهل تحذيرات الحكومة وتحذيرات السلطات المعنية ولا تعيرها اهتماما.



