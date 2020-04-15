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برلمان

‎وزيرة الصحة لـ"وفد البرلمان": نتواصل مع دول العالم لتوفير علاج لـ كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:43 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود فايد
قال النائب  عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة د. هالة زايد، أكدت لوفد البرلمان، التواصل الكامل مع جميع مساعي دول العالم من قبل الحكومة المصرية بشأن التحركات الخاصة بتوفير علاج لفيروس كورونا. 

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن لقاء الوزيرة بوفد البرلمان تضمن العديد من الرسائل الإيجابية بشأن جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الخاص ببروتوكولات العلاج  والأدوية مع جميع دول العالم التى تتحرك فى هذا الشأن، وأنه بجانب كافة الجهود المبذولة علي أرض الواقع المصري، يتم التنسيق مع دول العالم فى شأن الأدوية وبروتوكولات العلاج من أجل أن تستفيد الدولة المصرية من هذه الجهود.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بطبيعة الحال سيكون هناك الوقت غير قليل من أجل التوصل لعلاجات وأدوية حاسمة لهذا الفيروس، ولكن الدولة المصرية تنسق فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن ضرورة أن يعي الجميع أن  المرض المصاحب  للفيروس من شأنه أن يجعل الأدوية والعلاج مختلفاً من شخص لآخر، بمعني أن المصاب بكورونا وهو يعاني من السكر سيكون علاجه مختلفاً عن من هو مصاب بكورونا ويعاني من الكبد وهكذا، ومن ثم الأمر يحتاج للوقت. 

ولفت شهاب  إلي أن  الجهود المخلصة التى تتم من الدولة المصرية علي كافة المستويات تؤكد أن الوضع مبشر، شريطة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الحكومية الصادرة والصحية، وعدم المخالطة والزحام حفاظا علي صحة وسلامة الجميع. وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن مثل هذه اللقاءات بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى ظل هذه الأزمة يؤكد علي التكاتف والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المصرية من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات السلبية، خاصة أن مثل هذه المراحل تحتاج إلي ذلك، مناشدا جموع المواطنين بالالتزام  بالتعليمات.
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