‎وزيرة الصحة لـ"وفد البرلمان": نتواصل مع دول العالم لتوفير علاج لـ كورونا

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن لقاء الوزيرة بوفد البرلمان تضمن العديد من الرسائل الإيجابية بشأن جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الخاص ببروتوكولات العلاج والأدوية مع جميع دول العالم التى تتحرك فى هذا الشأن، وأنه بجانب كافة الجهود المبذولة علي أرض الواقع المصري، يتم التنسيق مع دول العالم فى شأن الأدوية وبروتوكولات العلاج من أجل أن تستفيد الدولة المصرية من هذه الجهود.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بطبيعة الحال سيكون هناك الوقت غير قليل من أجل التوصل لعلاجات وأدوية حاسمة لهذا الفيروس، ولكن الدولة المصرية تنسق فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن ضرورة أن يعي الجميع أن المرض المصاحب للفيروس من شأنه أن يجعل الأدوية والعلاج مختلفاً من شخص لآخر، بمعني أن المصاب بكورونا وهو يعاني من السكر سيكون علاجه مختلفاً عن من هو مصاب بكورونا ويعاني من الكبد وهكذا، ومن ثم الأمر يحتاج للوقت.



