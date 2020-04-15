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أخبار العالم

كبير الأطباء يحذر: بريطانيا تقترب من ذروة انتشار كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:40 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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على صالح
حذر كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتتي، من ان البلاد تقترب لذروة انتشار فيروس كورونا الفتاك بعد ازدياد أعداد الاصابات الجديدة والوفيات بشكل جعل منحنى معدل تفشي الوباء يتصاعد بعد ان كان يسير في وضع أفقي.
   

وقال ويتني وفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية اليوم الاربعاء، نقلا عن كلامه في مؤتمر صحفي، إن من المتوقع زيادة في أعداد الوفيات في الأيام القادمة، ومن المحتمل أن تكون المملكة المتحدة قريبة من ذروة انتشار وباء فيروس كورونا - ولكن يلزم رفع درجات التأمين.


وأضاف "رأينا أنه من المحتمل أن يصل الوباء إلى الذروة بشكل عام" مشيرا الى ان الامر سيكون اكثر وضوحا بعد عطلة نهاية أسبوع وعلى مدى الايام الأربعة المقبلة.


وأضاف: "للأسف نعتقد أن أعدادًا كبيرة من الوفيات ستستمر".


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