أحمد موسى يلعن الإخوان على الهواء.. فيديو

انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء وقال إن هناك بعض المؤسسات الصحفية بها عناصر إرهابية، موضحًا الخلايا النائمة فى الجماعة الإرهابية الموجودة فى المؤسسات تنتظر لأى تكليف لتنفيذ مهمتها.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، فى أيه انتو عايزين أيه من مصر منفعلا للمرة الثانية:" ملعون أبو الإخوان الشياطين.. أيوه ملعون أبهم كلهم.. شويه نصابين وخونة".

وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن مصر ستنتصر على الجماعات الإرهابية، موضحًا أن مصر انتصر فى 30 -6 ولكن الحرب مستمرة، الجماعات الإرهابية كانت تعتقد أن الجميع مشغول بفيروس كورونا.

ولفت الإعلامي أحمد موسي، إلى أن الجماعات الإرهابية شهدت التحام كبير بين الشعب و الحكومة ولذلك كانوا يفكرون فى تنفيذ عملية غرهابية.

وأشار الإعلامى أحمد موسي، إلى أن العالم بالكامل يوجه فيروس كورونا ولكن مصر تحارب كورونا و الإرهاب وتلك الجماعة كانت تعتقد أن هذا الوقت المناسب لإسقاط الدولة المصرية.

وتابع موسي: الجماعة الإرهابية ظنت أن الدولة منشغلة في مواجهة فيروس كورونا وحاولت تنفيذ عملية إرهابية.

وأضاف «العصابة الإخوانية الإرهابية وأخواتها شاهدوا الشعب وهو راضي عن أداء الحكومة وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية» مضيفا «جميع عناصر الجماعة الإرهابية تحرض على الدولة المصرية عبر قنواتهم».