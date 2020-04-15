ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح بالإسكندرية قبل شم النسيم

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم، واحتفالات الأقباط، واستعدادات شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



شارك في الحملات كل من الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، وحى وسط.



وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين أن أجهزة الدولة بجانب المواطن بالأسواق وفي جميع المناسبات كما استمع إلى المواطنين والرد على تساؤلاتهم.



وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كجم فسيخ به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة.