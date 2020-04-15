AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح بالإسكندرية قبل شم النسيم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم، واحتفالات الأقباط، واستعدادات شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

شارك في الحملات كل من الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، وحى وسط. 

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين أن أجهزة الدولة بجانب المواطن بالأسواق وفي جميع المناسبات كما استمع إلى المواطنين والرد على تساؤلاتهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كجم فسيخ به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 28 مخبزا مخالفا في حملة تموينية بالوادى الجديد

حملة تموينية مكبرة تداهم الأسواق بالوادي الجديد

مصادرة 3 أطنان رنجة وملح بمصنع بدون ترخيص في البحيرة..صور

ترشيحاتنا

بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش