عصام هلال: مصر منتبه لقوى الشر في ظل مواجهة فيروس كورونا ومحاربة الفساد

نعى المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن الشهيد محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية، كما أعرب عن أمنيته في الشفاء العاجل للمصابين.





ووجّه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، التحية للشرطة المصرية لتصديها للإرهاب.





وأكد المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن ظهور المعدن الأصيل للشعب المصري واصطفافه خلف حكومته لا يراق لقوى الشر ما دفعهم للتوجه نحو العمليات الإرهابية.





وأوضح أن عظمة الدولة المصرية تكمن في أنها في غاية الانتباه لقوى الشر في ظل مواجهة فيروس كورونا ومحاربة الفساد .





شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، الأربعاء، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، في جنازة عسكرية مهيبة نظمتها مديرية أمن البحيرة.

وشارك في الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا ومساعد رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتي، العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الأمن بالمديرية.

وانطلقت الجنازة من أمام فرق الأمن بشارع النصر بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، بحضور أهالي عائلة الشهيد وعدد كبير من أهالي مدينة دمنهور لتوديع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.



