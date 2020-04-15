AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية يشيد ببسالة قوات الشرطة في مكافحة الإرهاب وينعي شهيد الوطن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببسالة قوات الشرطة فى التصدى لقوى الشر وإحباط أى مخططات إرهابية تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين والنيل من وطننا واستقراره ووحدته وسلامة مواطنيه، ناعيًا شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذى استشهد أثناء أداء واجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأكد وزير المالية أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تُثنينا: قيادة وحكومة وشعبًا عن استكمال مسيرتنا الوطنية فى البناء والتعمير والمضى نحو تحقيق التنمية، جنبًا إلى جنب مع استمرار جهود قوات الجيش والشرطة البواسل فى مكافحة الإرهاب، حتى يتم اجتثاثه من جذوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الطائفة الإنجيلية» ناعية الشهيد الحوفي: نقدر بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن

الأزهر ينعى المقدم الحوفي ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

عملية الأميرية.. الأزهر يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب.. المفتي يطالب بتكثيف الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات الإرهابية.. مرصد الإفتاء: نجاح مصر في أزمة كورونا صدم الإرهابيين

مطران الكنيسة الأسقفية ناعيا الشهيد الحوفي: تضحيات الشرطة محل تقدير من الشعب

الطائفة الإنجيلية ناعية الشهيد الحوفي: نقدر بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن

محافظ الغربية ينعي المقدم محمد الحوفي: ضحى بنفسه لأمن الوطن

ترشيحاتنا

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

بنطلون أحمر كاروهات.. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوسفوري الزاهي.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

بالأسود الأنيق .. جيسي عبدو تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون