د. سعاد شريف تكتب: الصيام يسلح جهازك المناعي ضد كورونا

اختلفت الآراء حول الصيام هذا العام مابين مؤيد ومعارض وهل الصيام يساعد علي انتشار الكورونا ويجعل الجسم بيئة خصبة لها أم يساعد في الوقايه منها؟. وحسب ما صرحت به دار الافتاء المصري بأن الصيام يقوي المناعه ضد الكورونا والمتوفي شهيد . دعنا ننظر للموضوع من الجانب الطبي.





الصيام يخفض هرمون 1GF-1 وهو هرمون مرتبط بالشيخوخة ويساعد المرضي الذين يتلقون علاجا كيميائيا علي محاربة السرطان كما ان الصيام مفيد للقلب والاوعيه الدمويه ويقلل خطر الاصابة بالامراض المرتبطه بهما. كما ان الصيام يخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم

ولهذا لجأ العالم واخصائيو التغذيه العلاجيه الي الصيام المتقطع الذي يشبه صيام رمضان كأسلوب حياه لكثير من المرضي ولعلاج السمنه والامراض المرتبطه بها.









فكيف لنا ان نشكك في فريضة امرنا الله بها بأنها ستضر بصحتنا ولكن علينا اتباع الصيام بطريقة صحيحه وصحية بأن تشتمل وجبتا السحور والإفطار علي العناصر الغذائية والمهمه مثل الخضراوات والفاكهة واللحوم والاسماك ومنتجات الالبان والحبوب الكاملة مع الابتعاد عن السكريات والاملاح والدهون غير المشبعة.









وينصح بتناول التمر لكسر الصيام عليه لانه مفيد للجسم فهو يوفر السكريات الطبيعيه للجسم وغني بالفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعه

كما يفضل في السحور تناول الالياف والحبوب الكاملة والاطعمة الغنيه بالماء التي تساعد علي ترطيب جسمك كما ان الزبادي مفيد في السحور لأنه غني بالبروتين و الكالسيوم.. ولكن يجب ان ننتبه ان هناك اشخاصا ممنوع لهم الصيام في رمضان وهم:









-مرضي السكر الذين يتناولون انسولين

-السيده الحامل المصابه بالسكري وامراض القلب وضغط الدم المنخفض

-المرضي المصابون بالقدم السكري

-المرضي الذين يعانون من حصوات الكلي حيث ان الصيام يعرضهم لتكوين حصوات اخري وانسداد يؤدي الي الفشل الكلوي

-المرضي الذين زرعوا كلي وذوو قلب مفتوح ومن قاموا بتركيب دعامات

-مرضي الجلطات

-مرضي الفشل الكلوي

-مرضي الامراض الصدريه

-مرضي الكبد









كل هؤلاء يحذرون من الصيام سواء في حالة انتشار الكورونا او في الايام الاخري لان الله صرح لهم بالافطار حين قال في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم (أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر) صدق الله العظيم.