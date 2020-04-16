أستاذ صحة عامة: برنامج الترصد كلمة السر وراء ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا.. أبرز مطالب طلاب الكليات العملية قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات..ودورة تدريبية لبرنامج التميز في التعليم الصيدلي بعين شمس

_ أستاذ صحة عامة: برنامج الترصد كلمة السر وراء ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا فى مصر
_ أبرز مطالب طلاب الكليات العملية قبل اجتماع المجلس الأعلي للجامعات
_ التعليم الأونلاين فاشل.. طلاب الكليات النظرية يؤيدون البحث بدون امتحانات
_ دورة تدريبية لبرنامج التميز في التعليم الصيدلي بجامعة عين شمس
قالت الدكتورة مها الجعفري، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا خلال الفترة الحالية يرجع إلي قوة برنامج الترصد التي تعمل به وزارة الصحة، موضحة أن برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة يسعى إلى تحقيق الوقاية ومكافحة للأمراض عن طريق وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.
وأشارت مها الجعفري لـ "صدى البلد"، إلى أن برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة، الهدف منه المساهمة في الحد من حدوث وانتشار الأمراض السارية في الإقليم، منوهة ان ارتفاع درجات الحرارة لم يثبت حتى الآن أنه عامل أساسي في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابعت أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل والمخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين من التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة، وعدم التقبيل، مشددة على عدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد. مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وشرب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التي تساعد في مقاومة الجسم.
وأوضحت الجعفري أن الأعراض تبدأ بحمى، متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع، يشعر المصاب بضيق في التنفس، ما يستدعي علاج بعض المرضى في المستشفى. ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف.
وتستمر فترة حضانة الفيروس - ما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وفيروس كورونا هو فيروس من سلالة جديدة من فيروس كورونا الذي تم التعرف عليه فى بعض حالات الالتهاب الرئوى بولاية ووهان بالصين وهى مجموعة من الفيروسات التى تصيب الإنسان وتكون أعراضه مشابهة لأدوار البرد العادى مثل صداع، سيلان الأنف، حمى، سعال، ضيق فى التنفس، الالتهاب الرئوى وتصل الى ما يسمى بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة MERS.
بعد تصدر هاشتاج "التعليم الأونلاين فاشل طبقوا بحث"، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، ومع اقتراب موعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي من المقرر انعقاده يوم السبت المقبل، كان لا بد من استطلاع رأي طلاب الجامعات، وخاصة الكليات العملية وذلك بعد مد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين مرة أخرى في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ورصد "صدى البلد" بعض مطالب طلاب الكليات العملية حول منظومة التعليم عن بعد والامتحانات خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفي طالب بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المشكلة الأساسية تتلخص في إعتماد التعليم الطبي العملي على التفاعل مع المرضى، والّذين يتعاملون بدورهم مع عدد من طلاب الكليات المختلفة في ظل أوضاعهم الصحية وضعف مناعتهم مما يشكل خطرًا على كلا الطرفين (الطلاب والمرضى) ويؤدي لمشكلة أخلاقية بتعريض المرضى والطلاب للخطر سواءًا لأجل الشرح أو الإمتحان لاحقًا.
وأوضح أن الحل الموجود حاليًا، وهو استبدال الشرح العملي بڤيديوهات مصورة، يخلق فجوة في التلقي إذ يمنع الطالب من الممارسة والتجربة وإشراف الأساتذة، ولا يقترح حلًا للإمتحان مع وجود هذه المشكلة، ولا يوفي التعليم العملي حقه.
واقترح الإستعاضة عن الإمتحان العملي لطلاب الفصل الأخير في كليات الطب البشري بالممارسة العملية والتقييم المستمر خلال سنة الإمتياز، وما يليها، قبل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة؛ وتأجيل شرح المحتوى العملي بالنسبة للطلاب المنتقلين، وتأجيل تقييمهم لحين استقرار الأوضاع.
من جانبه قال عمر عادل طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: إن كل شئ حدث في فترة قليلة جدا لذلك لم يكن هناك استعداد بالشكل الكافي كما أن الدكاترة غير مؤهلين للتعامل مع عملية التعلم عن بعد بالإضافة لعدم امكانية وصول الانترنت لجميع الزملاء.
وطالب بتفعيل قناة علي النايل سات لبث المحاضرات من خلالها، منوها إلى أن الجميع ضد فيروس كورونا ونحترم جميع قرارات الدولة والجامعة فجميع القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات تصب في مصلحة الطالب.
وقال محمد خالد الطالب كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: "لابد من دورة تدريبية للدكاترة لتعريفهم طريقة التعليم عن بعد".
وأشار إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب أن يتوصلوا بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد سواء من السوفت وير أو السيلفر المطلوب، بالإضافة إلى أن أغلب أعضاء التدريس غير مؤهلين لذلك، موضحًا أن الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك.
ورصد "صدى البلد" بعض مطالب الطلاب حول منظومة التعليم عن بعد والامتحانات خلال الفترة المقبلة.
واكد طارق نصر، طالب جامعي: "يجب الاكتفاء بعمل بحث بشروط يحددها دكتور المادة، ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوى العلمي إليهم ومراعاة الظروف، حيث إن طريقة التعلم عن بعد لا تتاح للكثير من الطلاب".
وقال محمد أحمد حسين، طالب بكلية تجارة جامعة بني سويف، أنه "لا بد من إجراء دورة تدريبية للدكاترة لتعريفهم طريقة التعليم عن بعد".
وأشار إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب على أن يتوصلوا بالشكل المناسب، لافتا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد، بالإضافة إلى أغلب أعضاء التدريس وكذلك الطلاب غير مؤهلين لذلك.
واضاف: "الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك".
وطالب المجلس الأعى للجامعات بالاكتفاء بعمل بحث، أما بالنسبة إلى الكليات العملية يتم استبداله بمشروع فردي أو بحث علمي، على أن تتوفر المهارات الأساسية التي تعين الطالب على أن يقوم بنفسه بالعمل في المعامل أو المستشفيات أو موقع العمل أو غيره إلى إجازة الصيف أو يتم دراستها من خلال سنة الامتياز وما يليها بامتحان مزاولة المهنة، أو بعد انتهاء الأزمة.
وأكد محمود صلاح محمد، طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط، أنه في حالة تحسن الظروف ورجوع الجامعات، يجب أن يتم الاكتفاء بما تمت دراسته حتى منتصف شهر مارس.
وقال: "إذا جرت الامتحانات على ما تمت دراسته فقط، نطالب بـ تقييم المتبقي من المنهج بعمل بحث ويتم استبدالها بدرجات أعمال السنة بدلًا من إضافتها إلى امتحانات آخر العام أو يتم ترحيل الأجزاء المتبقية من المواد الأساسية والمشروعات في كل قسم ودراستها بالترم الصيفي أو تأجيلها إلى السنة الجديدة".
وأضاف أنه يمكن الاكتفاء بعمل بحث لكل مادة يحددها دكتور المادة، لكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوي العلمي إليهم.
وقال إسلام شكري، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن إمكانيات الكلية لا تسمح بالتعلم عن بعد، وحكى عن تجربة حدثت معه بقناة "يوتيوب" الخاصة بالكلية، مؤكدا أن "المحاضرة بتنزل وتتحذف تاني يوم، وأن مادتين فقط هما اللي نزلوا، لذلك نطالب بتفعيل قناة على النايل سات تبسط لنا سير العملية التعليمة بسبب انقطاع خدمة الإنترنت بكثرة"
تنظم إدارة تطوير التعليم بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB وكلية الصيدلة جامعة عين شمس برنامج التميز في التعليم الصيدلي.
يأتي البرنامج في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث يحاضر بالبرنامج نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم الصيدلي، وبإشراف أكبر هيئة اعتماد دولية للتعليم الصيدلي.
ويشارك في البرنامج أعضاء هيئة التدريس من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط كمرحلة أولى.
ومن المقرر أن تعقد أول دورة تدريبة بالبرنامج اليوم الأربعاء عن طريق التعلم عن بعد من خلال منصة إلكترونية.