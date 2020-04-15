منهم أسود فاتح.. تعرف على سبب عدم عرض 6 مسلسلات في شهر رمضان

أصدر المنتج صادق الصباح بيانًا يعلن فيه عن أعماله الجديدة المقرر عرضها فى الموسم الرمضانى لعام 2020 ما بين مصر ولبنان والمغرب، وأيضًا الأعمال التى توقف تصويرها بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا وأصبح من الصعب استكمالها فى الوقت الحالى.





وقال الصباح: "أثّرت أزمة تفشي فيروس كورونا على كل القطاعات لا سيما القطاع الدرامي والفني الذي كان بسباق مع الزمن لدخول الموسم الرمضاني 2020.. شركة صبّاح إخوان كانت هذا العام على وشك عرض تسعة أعمال تلفزيونية من ضمنها ثمانية مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب إضافة إلى برنامج تلفزيوني ضخم هو "إغلب السقا " مع النجم أحمد السقا".





وأضاف البيان:"أن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إقفال مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان وبالتالي فإن الأعمال التي تم تأجيل عرضها خلال شهر رمضان المبارك 2020 هي الأعمال التالية:





- مسلسل "أسود فاتح" بطولة النجمة هيفاء وهبى

تم تأجيله إلى ما بعد رمضان والسبب الأساسي أن جزءً من ممثليه في مصر ويتعذر حضورهم بسبب إقفال المطارات





- مسلسل "الهيبة" بطولة النجم تيم حسن

بالرغم من تنفيذ نحو سبعين في المئة من مشاهده إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري.





- مسلسل " 2020 "

كون ما تبقّى من مشاهد العمل التي لا تتعدّى العشرين في المئة ترتكز على أحياء شعبية وعدد كبير من الكومبارس.





مسلسل "من الآخر"

تأجل لعدة أسباب أبرزها التأخر في بدء التصوير لحين إنتهاء بطل العمل معتصم النهار من تصوير مسلسل "ما فيي".





وفي المغرب تقوم شركة صبّاح بإنتاج ثلاثة أعمال ستعرض منها عملين هما "شهادة ميلاد" و "سلامات أبو البنات" أما العمل الثالث "ولاد المرسى" تم إرجاؤه بسبب المشاهد الخارجية المتبقية.





في المقابل تمكنت شركة صبّاح من إستكمال المسلسل المنتظر "سكر زيادة" الذي يجمع النجمتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر ومجموعة كبيرة من النجوم ضيوف الشرف، ويعتبر هذا العمل من أضخم الإنتاجات هذا العام وتم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل أجنبي بعنوان " Golden Girls " وسنتابع هذا العمل المنتظر عبر MBC مصر وتلفزيون دبي.





كما نتابع هذا العام عبر قنوات MBC برنامج " إغلب السقا" مع النجم أحمد السقا الذي استضاف ثلاثين نجمًا من مصر لبنان وسوريا.





يذكر أن معظم المسلسلات التي تم تأجيلها انتهت الشركة من تصوير الجزء الأكبر من مشاهدها وبعد إجتماعات مكثفة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة صادق صبّاح مع وزراء الصناعة والثقافة والداخلية والمالية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع أبدوا جميعهم إهتمامًا كبيرًا بصناعة الدراما اللبنانية التي تحقق خطوات متقدمة جدًا.





وحرصًا على عجلة الدراما اللبنانية ومستقبلها تفهّم الوزراء المعنيون أهمية إستكمال تصوير هذه الأعمال، ضمن الشروط الوقائية والصحية المطلوبة وحجر كل فريق عمل في مكان واحد لحين إنتهاء التصوير وبالتالي فإن المشاريع التي أرجىء عرضها إلى ما بعد رمضان 2020 سوف يستأنف تصويرها خلال فترة قصيرة، وسيُعلن لاحقًا مع المحطات العارضة توقيت عرضها.