هويدا دويدار تكتب: أبناؤنا العالقون بالخارج

إن أبناء مصر يعشقون ترابها وكل منهم يعتز بمصريته، فالكثير منهم لم يتوان فى بذل الغالى والنفيس من أجل مصر ، و عندما مرت مصر بأزمتها الاقتصادية أثناء ثورة يناير 2011، تسابق أبناؤنا فى الخارج لإرسال التحويلات لتقف بلاده مرة أخرى لتستطيع الخروج من الازمة.





فأبناؤنا وجهة مشرفة وستظل مصر تذكر فى جميع المحافل بأبنائها المتميزين، إلا ان الازمة العالمية الأخيرة وما تمر به البلدان لمواجهة فيروس كورونا جعل الكثير من البلدان فى حالة تأهب قصوى وتتخد الكثير من الخطوات الاحترازية الكثيرة لأبنائنا العائدين من الخارج للحد من انتشار الفيروس بين ابنائنا فى الداخل.





ومع قرار وقف الطيران تخلف العديد فى الخارج، فماذا عن هؤلاء ؟؟؟؟

أليس من حق هؤلاء العودة الى بلدانهم .!! أليس من حقهم ان ينالوا شيئا من الحماية النفسية قبل الجسدية ؟؟









فنحن نعلم ان البلاد تمر بمرحلة حرجة ، ولكن كرامة المواطن المصرى يجب ان تتحرك لها جيوش وليس مسئول فقط ! فصرخة هؤلاء وأوضاعهم فى الخارج لهي كرامة جموع الشعب المصرى فعندما نرى ابناءنا يفترشون الارض ويتسولون الطعام والمبيت ، لهو أمر يحاسب عليه المسئولون فأوضاع هؤلاء وحفظ كرامتهم مسئولية وطن بأكمله.









فالمصريون العالقون مكانهم فى بلادهم .. وعلى الجهات المعنية العمل على عودة هؤلاء الى أرض الوطن، وعلى الدولة ان تبذل جهدا بسيطا ليكتمل الدور الذى يحفظ كرامة المواطن المصرى بعودته الى وطنه مع اتخاذ كافة اجراءات الحماية الواجبة للتأكد من السلامة .







