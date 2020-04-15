جربي طريقة عمل ستيك بالفاصوليا للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل ستيك بالفاصوليا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير ستيك بالفاصوليا
زيت
مقادير ستيك بالفاصوليا
زيت
فاصوليا بيضاء
ملح فلفل أسود
ملح فلفل أسود
لحم ستيك ثوم
بصل
بصل
بقدونس
زعتر
طماطم
* تحمر شرائح الستيك في الزيت على النار بدون توابل
* يضاف الزعتر على الستيك ويتبل بالملح والفلفل وضيفى البصل والثوم المفروم
* تضاف الطماطم و الفلفل الالوان و البقدونس وفاصوليا.
زعتر
طماطم
فلفل ألوان
طريقة عمل ستيك بالفاصوليا
* تحمر شرائح الستيك في الزيت على النار بدون توابل
* يضاف الزعتر على الستيك ويتبل بالملح والفلفل وضيفى البصل والثوم المفروم
* تضاف الطماطم و الفلفل الالوان و البقدونس وفاصوليا.