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جربي طريقة عمل ستيك بالفاصوليا للشيف شربيني

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:01 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ستيك بالفاصوليا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ستيك بالفاصوليا

زيت
فاصوليا بيضاء
ملح فلفل أسود
لحم ستيك ثوم
بصل
بقدونس
زعتر
طماطم
فلفل ألوان

طريقة عمل ستيك بالفاصوليا
* تحمر شرائح الستيك في الزيت على النار بدون توابل
* يضاف الزعتر على الستيك ويتبل بالملح والفلفل وضيفى البصل والثوم المفروم
* تضاف الطماطم و الفلفل الالوان و البقدونس وفاصوليا.
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