نشأت الديهي: مصر قهرت الإرهابيين وأزعجتهم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قهرت الإرهابيين وأزعجتهم بعملها وثباتها في مواجهة أزمة كورونا الطاحنة للعالم، وهو ما دفع الإرهابيين لمحاولة زعزعة استقرارها بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والتي تم إحباطها بمداهمة خلية الأميرية الإرهابية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الكرة الأرضية بأكملها منكفأة على مواجهة كورونا، ولم تشهد أي دولة في العالم عملية إرهابية سوى مصر، معقبًا: "إحنا مستهدفين، حتي المجرمين في الدولة الأخرى ليسوا بقدر إجرام هؤلاء الإرهابيين".





وطالب "الديهي"، بمصادرة أي عقار يتم ضبط عناصر إرهابية أو أسلحة ومعدات للإرهابيين به لردع المواطنين عن التأجير للإرهابيين، مشددًا على أن الحرب على الإرهاب الكفرة الفجرة مستمرة، فشهدائنا ذهبوا من اجل بقائنا، ونحن مستعدون للشهادة من أجل هذا الوطن، متقدمًا بالتعازي لأسرة شهيد الأميرية المقدم محمد الحوفي، وللشرطة المصرية ولرئيس الدولة، منوهًا أن اليوم يتزامن مع ذكرى إعدام قتلة الرئيس السادات الـ 38 في حادث المنصة.