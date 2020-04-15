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فن

منى عبد الوهاب على التلفزيون المصري في رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:16 م
منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب
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محمد نبيـل
أكدت الإعلامية منى عبد الوهاب وصولها إلى اتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، لتقديم برنامج على التلفزيون المصري خلال شهر رمضان المقبل.

ومن المعروف أن منى عبد الوهاب قدمت العديد من البرامج على سبيل المثال وليس الحصر، "مصارحة حرة"، "الحكم بعد المحاولة"، و"الغش ممنوع".

وتشتهر منى ببرامج من نوعية الhard talk التي تعتمد على الأسئلة الجريئة لضيوف البرنامج ومواجهتهم بتصريحاتهم السابقة فى برامج ولقاءات أخرى.
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