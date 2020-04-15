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توك شو

شهود عيان يروون تفاصيل اللحظات الأولى للقضاء على خلية الأميرية.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:23 م
شهود عيان
شهود عيان
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البهي عمرو

عرض الإعلامى أحمد موسى تقرير فيديو من منطقة الأميرية، لرصد كل ما هو جديد عن حادث الأميرية الذى وقع مساء أمس.


وقال أحد شهود العيان خلال ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن المقدم الشهيد محمد الحوفى و أمين الشرطة المصاب فارس، والرائد المصاب معصتم الشموتي، هم أول من جاءوا للتعامل مع الجماعة الإرهابية.

وأوضح شاهد العيان أن قوات الأمن كانت تتعامل باحترافية مع الخليه الإرهابية، وطالبت الأهلى الدخول للمنازل حتى لا يصاب أحد.


ولفت أحد شهود العيان إلى أن،  الجماعات الإرهابية التى كانت موجودة بالعمارة كانوا على استعداد وقاموا بضرب طلقات كثيرة.


وفى نفس السياق قالت غحدى شهود العيان، إن الارهابى المقيم فى الشقة كان يذهب إلى محل يمتلكه بأول الشارع.


وأشارت إلى أن المقاومة كانت من الساعة الرابعة عصرا الى الـ 10 مساءً، وكشفت أن رجال القوات الشرطة قضت عليهم بعد أن وصلت القناصة.


وكشف شاهد عيان آخر، أن الشرطة كان هدفها الأول حماية المواطنين الذين يسيرون فى الشارع، وأكد أن رجال الداخلية وحوش وتعاملوا بكل قوة من الجماعة الإرهابية التى كانت تهدد الجميع.

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