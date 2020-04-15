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حوادث

انتشار الأكمنة والدوريات الأمنية على المحور والدائرى مع بدء سريان قرار حظر التجوال

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:23 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة مع بدء سريان قرار حظر التجوال على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

وكشفت مصادر أمنية أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات، حيث يستمر حظر التجول حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات التى  تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا على حياة المواطنين حيث سيتم إلقاء القبض على المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.

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