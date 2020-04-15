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أخبار البلد

الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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سامح سلام

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية قامت بتوزيع ١٠٠٠ شنطة تحتوي على زجاجة كلور و زجاجة كحول وقفازات وأقنعة وجه، على سكان المنطقة التي تقع بها الكنيسة، مسلمين ومسيحيين.


وأضاف "حليم" أن عمليات توزيع الكلور والقفازات والكحول شملت أصحاب المحلات والعاملين بقسم الشرطة والحي والمصالح الحكومية بالمنطقة ذاتها.


وتابع قائلا، إن المبادرة التى قامت بها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية والأهلية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.


كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد قررت تعليق كافة الصلوات والفعاليات بمختلف الكنائس مع وقف صلوات الإكليل واقتصار صلوات الجنازة على أقارب المتوفي فقط ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح غد الخميس قداس "خميس العهد" من كنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي .

الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور
الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور
الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور
الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور
الكنيسة توزع 1000 شنطة على المواطنين بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور
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