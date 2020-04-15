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توك شو

منشق عن الجماعة الإرهابية: الإخوان أخطر فيروس فى العالم.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:58 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
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قسم التوك شو
قال محمد عبد الحميد عضو منشق عن الجماعة الإسلامية، إن جماعة الإخوان مهمتهم وهدفهم تنفيذ العمليات الإرهابية وقتل الأبرياء.

وأضاف "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى: «عاوزين تعرفوا مصر تعالوا شوفوا مئات الآلاف من أبنائها بيقدموا للالتحاق بالكليات العسكرية».

وأكد محمد عبد الحميد عضو منشق عن الجماعة الإسلامية، أن الإخوان فيروس ينشط ثم يخمل قبل أن يعاود للنشاط مجددا، موضحا أن الإخوان أخطر فيروس في العالم، حيث إن فيروس كورونا لديه أخلاق عكس فيروس الإخوان.

وأوضح أن الإخوان يقتلون ويذبحون وبفجرون ويغتالون وهم يكبرون «الله أكبر» متابعا قمة الفُجر فيما يفعلونه ولا ينتمي لأي دين.

وأضاف: "الإخوان ليس هدفهم استهداف المسيحيين، ولكن الهدف الدولة المصرية، حيث إنهم يريدون إقحام الغرب في الداخل المصري الذي سيضغط على مصر في حال وجود هجمات على الأقباط".
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