10 أطعمة تسبب حصوات الكلى .. ماتكترش منها

تعد الكلى من اهم الأعضاء الحيوية داخل اجسامنا وأى خلل بها يؤثر على العديد من اجزاء واعضاء الجسم الأخرى، وللأسف الشديد القليل منا من يعلم اهمية الكلى وكيفية الحفاظ على صحتها وحمايتها من الحصوات.
ومن العوامل التى تلعب دورا كبيرا في تكون حصوات الكلى التغذية بشكل خاطئ حيث إن بعض الاطعمة تتحد مع الكالسيوم الموجود في الجسم وتكون اوكسالات الكالسيوم المسببة لحصوات الكلى.
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عرض موقع "universityhealthnews" قائمة بأخطر الأطعمة التى تسبب حصوات الكلى في حال الاكثار منها أو لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للاصابة.
البنجر
شاي
سبانخ
البروتين الحيواني
المكسرات
نخالة القمح
الكثير من الصوديوم
شوكولاتة