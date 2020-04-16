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بين الناس

خوفا من انتشار فيروس كورونا .. سكان المعادي يشكون من الزحام أمام مكاتب البريد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد نور  والمقيم بحى المعادى محافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا  من التزاحم أمام مكتب بريد المعادى .


وقال نور في شكواه: نحن سكان المعادي نعاني من التزاحم أمام مكتب بريد المعادى نتيجة صرف منحة العمالة غير المنتظمة مما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا.


وطالب محمد نور المسئولين بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا .


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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