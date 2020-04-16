خوفا من انتشار فيروس كورونا .. سكان المعادي يشكون من الزحام أمام مكاتب البريد

أرسل القارئ محمد نور والمقيم بحى المعادى محافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من التزاحم أمام مكتب بريد المعادى .









وقال نور في شكواه: نحن سكان المعادي نعاني من التزاحم أمام مكتب بريد المعادى نتيجة صرف منحة العمالة غير المنتظمة مما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا.









وطالب محمد نور المسئولين بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا .









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