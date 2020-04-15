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فن

تعرض "يا انا ياجدو" و"حب عمري" | خريطة مسلسلات روتانا دراما في رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:31 م
روتانا
روتانا
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محمد نحلة
تعرض قناة روتانا دراما خلال شهر رمضان الفضيل عددًا من المسلسلات ضمن مجموعة درامية تهدف إلى إرضاء أذواق كافة المشاهدين في الوطن العربي.. ثماني مسلسلات، محصّلة الأعمال التي ستقدمها روتانا دراما خلال شهر رمضان، وهي بالتالي ستتنوع بين الأعمال الرومانسية، والتاريخية والدرامية والبدوية والبوليسية المشوّقة.

البداية مع المسلسل المرتقب "القمر آخر الدنيا" من اخراج تامر حمزه وبطولة بشرى وهشام إسماعيل وعمرو عابد وساندي وثراء جبييل وحنان يوسف ومحمد الدقاق وغفران ورانيا يحيى، تأليف سناء هاشم. تدور أحداث المسلسل حول إختفاء «الحاجة كريمة » ورحلة بحث أبنائها عنها فى محافظات مصر المختلفة بتنوعها الثقافى والبصري، ورحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.


كما تقدم روتانا دراما لمشاهديها المسلسل المصري المنتج حديثًا "حب عمري" ، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد. هذا العمل هو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية، يشاركه في البطولة كلّ من سهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين. تدور أحداث العمل فى إطار رومانسي يجمع الأبطال غير أنها لا تخلو من المطبات والصعوبات.

ومن المختارات الكوميدية، مسلسل "يا انا يا جدو" بطولة النجم أحمد بدير، طارق صبري،  وساره سلامه بعد غيابها سنتين عن الأعمال الدرامية . تروي القصة حكاية يوسف الأمير وهوشاب صاحب دم خفيف ومحبوب من الجميع بدأ من تحت الصفر رغم أنه وريث جده الوحيد . مزيج من المواقف الطريفة سيتابعها المشاهدون سيما وأن هذا الجد البخيل يرفض إرتباط يوسف إلا بعد أن يثبت وجوده من مجهوده الخاص.

كما تعرض روتانا دراما مسلسل "شاهد عيان"  بطولة حسن الرداد، بسمه، هنا شيحة، محمد لطفى، ووليد فواز، وهو من تأليف أحمد مجدى وإخراج محمد عبد الرحمن ، وتدور أحداث المسلسل حول حياة ضابط شرطه وعلاقته بزوجته وشقيقاتها ومقتبس عن عمل أجنبي حصد ردود فعل مميزة حول العالم. 

ومن المسلسلات السورية، " يومًا ما" تأليف فهد مرعي واخراج عمار تميم، من بطولة  جيني أسبر، زهير رمضان، جوان الخضر، وروعه ياسين. تدور تفاصيل القصة في اطار درامي اجتماعي حول فتاة شابة صغيرة اسمها ماريا تفقد اسرتها وتعيش مع الغجر، وتحاول بالتالي الوصول إلى أهلها الحقيقين في ظل تطورات درامية مشوّقة. 

"الحب جنون" بجزئه الثالث يعرض أيضًا عبر روتانا دراما، وهو  مقسم إلى حكايات ثلاث، الاولى تحمل عنوان "حوا " والثانيه تحمل عنوان " متاهات " والثالثه عنوانها " الحرمان " وكل واحده من الحكايات الثلاث تعرض أحداثًا درامية وقصص مشوّقة ستجذب الجمهور في تفاصيلها وخباياها. 

المسلسل الاردني "رياح السموم" ضمن عروض روتانا دراما الرمضانية، وتدور أحداثه فى اطار بدوي حول رغبة رداد فى الانتقام لوالده شيخ القبيله على يد زوجته أم مطلق والتي تكتشف نواياه فتبدأ بالتالي أحداث العمل المشوّقة . العمل من تأليف سليمان أبو شارب و إخراج سائد بشير الهواري، وبطولة جميل براهمه، صفاء سلطان، منيا قديس، ايمان ياسي وآخرين من نجوم الدراما الأردنية. 

ومن ضمن الانتاجات الأردنية ايضًا، مسلسل "الخوابي" بطولة النجم الكبير إياد نصار الذي يعرض  قصص من الريف الفلسطيني ويتناول العديد من القيم الانسانية والتاريخية التي مر بها الانسان العربى والاردنى على الأخص. الخوابي تأليف وفاء بكر واخراج محمد علوان وبطولة سهير فهد ، عبير عيسى ،  أنور خليل ومنذر خليل. 

أخيرًا تقدم القناة مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة " الذي يروي قصة صراع الحب والنفوذ والقوة مع الخيانة والضعف، ويتطرق إلى مواضيع إجتماعية هامة ومتنوعة. 

العمل تأليف نور شيشكلى ، اخراج هشام شربتجى  وبطولة باسم ياخور، نيكول سابا، كاريس بشار، شكران مرتجى، طونى عيسى.
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