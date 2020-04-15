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إضافة العمالة غير المنتظمة للتموين.. البرلمان يؤيد تصريحات المصيلحي: لن تؤثر على الأسر الحالية.. ومطالب بإضافة المواليد الجدد وزيادة الدعم 50 جنيها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
هل يؤثر إضافة عمال اليومية لمنظومة التموين على المستفيدين حاليا؟ تضامن البرلمان تجيب 
تحديث المنظومة.. برلماني: 
إضافة عمال اليومية للتموين على حساب الوفيات والقادرين
لمواجهة تداعيات كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بطاقات التموين 50 جنيها

أيد نواب البرلمان، تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدين أن قرار الوزير لن يؤثر على المستفيدين الحاليين كما لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وقالت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الأولوية حاليا في الدعم والتضامن للأسر والفئات المتضررة من فيروس كورونا، وعلى رأسهم عمال اليومية أو العمالة الغير المنتظمة لذلك تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دعم هذه الفئة من جميع النواحي حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات كورونا.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استخراج بطاقات تموينية لهذه الفئة، يأتي تفعيلا لقرار الرئيس بصرف منحة شهرية لهم 500 جنيه، حتى يكون الدعم متكاملا من جميع الجوانب، مؤكدة أن استخراج بطاقات تموينية جديدة لن يؤثر على الفئات المستفيدة حاليا، كما لن يؤثر على إضافة المواليد الجدد.

وتابعت أن الدولة رصدت ميزانية لمواجهة أزمة كورونا، كما أنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي فئة، مشددة على أن تداعيات الأزمة طالت الجميع لذلك لن تنصف الدولة أحدا على حساب أحد.

تحديث المنظومة

بدوره، قال النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إضافة العمالة غير المنتظمة لمنظومة التموين سيكون على حساب المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا لعمليات المراجعة والتصفية التي تقوم بها الوزارة كل عام حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التحديث الدوري للمنظومة يهدف إلى استبعاد الوفيات والقادرين من الدعم التمويني، في المقابل يتم إضافة مستحقين جدد سواء كانوا مواليد أو فئات أكثر احتياجا كما حدث في قرار الوزير بإضافة العمالة الغير منتظمة، مطالبا باستمرار دعم هذه الفئة حتى بعد انتهاء فيروس كورونا.

كما طالب النائب، بضرورة دعم الطبقة المتوسطة أيضا التي في طريقها للاختفاء، مردفا: "من الجيد إعطاء الأولوية للأسر والفئات الأكثر احتياجا لكن لا ننسى الطبقة المتوسطة التي لن تستطيع الاستغناء عن الدعم". 

زيادة الدعم

فيما أكد النائب عمرو الجوهري، أن تخصيص بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة خطوة جيدة، مشيرا إلى أنها لن تؤثر على منظومة التموين نظرا لوجود فائض بموازنة التموين خلال العام الحالي 4 مليارات جنيه عن سابقه.

وطالب الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة زيادة دعم البطاقات التموينة من 50 إلى 100 جنيه، حتى وإن كانت هذه الزيادة لفردين فقط الأب والأم، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتعويض الأسر المتضررة والأكثر احتياجا.

كما طالب النائب، وزير التموين بضرورة إضافة المواليد الجدد أيضا، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستبحث خطة التموين في الدعم خلال الفترة المقبلة.
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