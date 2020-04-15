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المعاهد البحثية بمدينة زويل: المناعة هي الجيش الذي يقي الإنسان من كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:39 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أكد دكتور أيمن الشربيني، مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لم نستطع التعامل المنهجى مع الفيروس.

وأضاف "الشربيني" خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فصائية الحياة أن البحث العلمى يدرس بأشكال مختلفة السعي نحو إنتاج مصل أو لقاح للعلاج من الفيروس.

وتابع مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل أنه حتى الآن نتعامل مع جندى مجهول له وظائف معينة مشيرا إلى أنه ستكون هناك صعوبة في القضاء عليه.

وأشار الدكتور أيمن الشربيني إلى أن الفيروس له القدرة على التأقلم مع مستقبلات عديدة بجسم الإنسان وله القدرة على إصابة الجهاز التنفسي.

وقال مدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل انه من الممكن أن يكون شخصًا حاملاً للمرض فقط بدون اى اعراض وتسمى فترة حضانة مؤكد أن جهاز المناعة الطبيعى المكتسب بمثابة الجيش الطبيعي الذي يقي الإنسان.
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