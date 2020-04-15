أحمد موسى يحذر الحكومة: مصيبة في مصر يوم الاثنين .. فيديو





وقال أحمد موسى خلال حلقة اليوم إن المحلات في تلك المناطق بدأت تفتح أبوابها قبيل أيام الأجازة من الجمعة إلى الإثنين المقبل، لاستقبال المحتفلين بشم النسيم.





وانفعل أحمد موسى محذرا الحكومة المصرية: هتحصل مصيبة سودة في مصر يوم الإثنين إذا لم تطبق الحكومة الحظر الكامل من الثامنة مساء الأحد وحتى السادسة صباح الثلاثاء.





وكان النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه الى الحكومة، بشأن فرض حظر تجوال شامل يوم الاثنين المقبل في احتفالات أعياد شم النسيم.





وقال الخشب في بيانه العاجل، ان ما حدث خلال اليومين السابقين من ازدحام وعدم الالتزام من جانب البعض ينذر بكارثة قد تحدث نتيجة ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا، حال نزول المواطنين للتنزه والاحتفال بالاعياد.





وأضاف عضو مجلس النواب، ان الأزمة الخطيرة ستكون بالضغط على المنظومة الصحية والتي لن تستوعب عددا كبيرا مفاجئا في الإصابات.



ودعا النائب الخشب، المواطنين الى توخى الحذر، خلال الأيام القادمة، والالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حذر الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد، الحكومة المصرية من تأخر قرار تطبيق حظر التجول الكامل يوم الإثنين القادم في شم النسيم، مؤكدا أن مواطنين بدأوا بالفعل في التحرك باتجاه المدن الساحلية مثل الاسكندرية والغردقة والعين السخنة.