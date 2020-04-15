AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أرامكو السعودية تكذّب وسائل الإعلام بشأن تأجيل مدفوعات مبيعات النفط

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:38 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
Advertisements
وكالات
قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء 15 إبريل 2020، إنها لم تقدم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، بحسب بيان رسمي صادر عنها منذ قليل.


وأوضحت شركة النفط الوطنية السعودية في البيان: "خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".


كانت إحدى وكالات الأنباء أوردت في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما في ظل المصاعب التي تواجهها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر البنزين اليوم في السعودية.. مراجعة أرامكو تزف بشرى لمستخدمي فئة 95

برميل النفط قد يصل إلى 20 دولارا.. أرامكو السعودية تتخذ قرارات جريئة.. تفاصيل

استمرارا للأزمات.. ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة

السعودية ترفض منح 3 شركات تكرير آسيوية نفطًا إضافيًا خلال أبريل

مع اشتعال حرب الأسعار.. أرامكو السعودية تضاعف معدلات إنتاج النفط

مصادر: صادرات نفط السعودية لم تصعد رغم انهيار اتفاق أوبك

ترشيحاتنا

تعرف على موعد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة

فتحي سار على الدرب.. نجوم الإسماعيلي شوكة في حلق جماهير الأهلي

الاثنين.. السعودية تعلن تفاصيل خطة الحرم في رمضان وتحسم مصير العمرة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

AdvertisementS

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة