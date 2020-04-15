أرامكو السعودية تكذّب وسائل الإعلام بشأن تأجيل مدفوعات مبيعات النفط

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء 15 إبريل 2020، إنها لم تقدم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، بحسب بيان رسمي صادر عنها منذ قليل.
وأوضحت شركة النفط الوطنية السعودية في البيان: "خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".
كانت إحدى وكالات الأنباء أوردت في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما في ظل المصاعب التي تواجهها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.