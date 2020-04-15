أسعار الذهب تهبط عند الإغلاق بـ 1.6 % عند 1740.20 دولار للأوقية

اختتمت أسعار الذهب جلسة تداولات اليوم الأربعاء على انخفاض ، مع مكاسب العملة الأمريكية ورغم زيادة مخاوف الركود العالمي.









وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.6 %، وهو ما يعادل 28.70 دولار ليهبط إلى مستوى 1740.20 دولار للأوقية.









وكان المعدن قد وصل أمس إلى مستوى 1768.90 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الأول لعام 2012.









وفي الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش : الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 %، إلى 1717.97 دولار للأوقية.









وخلال ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 %، إلى 99.53.









وجاءت خسائر المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لأعلى مستوياته منذ 2012، مع مخاوف الركود العالمي بسبب تأثيرات الفيروس وبالتزامن مع تباطؤ عدد الوفيات في الولايات المتحدة.









وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5.9 %، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 %، لتكون أكبر وتيرة انكماش منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات.









وأودى تفشي “كوفيد-19” بحياة 127 ألف شخص مع إصابة أكثر من مليوني شخص عالميًا، وفقًا لحسابات جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية.









ولم يستفد المعدن الأصفر أيضًا من البيانات السلبية التي كشفت عن تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 74 عامًا.







