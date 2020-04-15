محمد بن زايد بعد مكالمة مع بيل جيتس : مطلوب تنسيق قدرات الحكومات لمواجهة كورونا





وكتب عبر حسابه " ناقشت والصديق بيل غيتس، خلال اتصال هاتفي، تداعيات فيروس كورونا.. العالم يواجه تحديا كبيرا ويحتاج لتعبئة وتنسيق قدرات الحكومات والمؤسسات الخاصة".





تابع قائلا يجب إطلاق المبادرات الفاعلة، لتعزيز خطط مواجهة الفيروس.. بيل غيتس من رواد العمل الإنساني في جميع الظروف والأوقات.

ناقشت والصديق بيل غيتس، خلال اتصال هاتفي، تداعيات فيروس كورونا.. العالم يواجه تحديا كبيرا ويحتاج لتعبئة وتنسيق قدرات الحكومات والمؤسسات الخاصة، وإطلاق المبادرات الفاعلة، لتعزيز خطط مواجهة الفيروس.. بيل غيتس من رواد العمل الإنساني في جميع الظروف والأوقات. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 15, 2020

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبر حسابه الرسمى على تويتر تغريدة يتحدث فيها عن ضرورة تنسيق الحكومات لمواجهة كورونا بعد مكالمته مع بيل غيتس.