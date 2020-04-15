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أخبار العالم

محمد بن زايد بعد مكالمة مع بيل جيتس : مطلوب تنسيق قدرات الحكومات لمواجهة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:11 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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رنا اشرف
نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عبر حسابه الرسمى على تويتر تغريدة يتحدث فيها عن ضرورة تنسيق الحكومات لمواجهة كورونا بعد مكالمته مع بيل غيتس.

وكتب عبر حسابه " ناقشت والصديق بيل غيتس، خلال اتصال هاتفي، تداعيات فيروس كورونا.. العالم يواجه تحديا كبيرا ويحتاج لتعبئة وتنسيق قدرات الحكومات والمؤسسات الخاصة".

تابع قائلا يجب إطلاق المبادرات الفاعلة، لتعزيز خطط مواجهة الفيروس.. بيل غيتس من رواد العمل الإنساني في جميع الظروف والأوقات.
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