AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

فرص وظيفية وبرامج تدريبية جديدة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:13 ص
صندوق التنمية الصناعية
صندوق التنمية الصناعية السعودي
Advertisements
وكالات
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي استقبال طلبات المتقدمين لبرامج "نخب" التدريبية التي تقدم فرصا وظيفية وبرامج تدريبية نوعية في الصندوق الصناعي ضمن حزمة من المزايا تقدمها برامج أكاديمية الصندوق الصناعي بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وحديثي التخرج لتتلاءم مع احتياجات السوق المحلي الحالي والمستقبلي.


وتنقسم برامج نخب إلى ثلاثة برامج، برنامج نخب المهندسين، وبرنامج نخب الائتمان، وبرنامج نخب الموارد البشرية، وتقدم البرامج الثلاثة باقة متنوعة من المزايا للمتدربين والمتدربات من بينها، مكافأة شهرية، وبدل سكن، وبدل نقل، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي، ومكافأة أداء سنوية، إضافةً إلى تطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للمتدربين، واكتساب الخبرات المتميزة، وبناء العلاقات المهنية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.


وتقدّم برامج "نُخَب" تدريب نوعي داخل وخارج الصندوق الصناعي بالتعاون مع عدد من الجهات العالمية مثل التعاون مع مركز تطوير الخبرات في جامعة ستانفورد Stanford Center for Professional Development الرائد عالميا في التعليم والأبحاث، ومعهد "فيتش" Fitch Learning، أحد أهم المعاهد التعليمية في التدريب الفني المتخصص على جميع المستويات في المجال المالي.


يذكر أن التقديم لبرامج "نخب" مستمر حتى يوم الأحد 3 مايو القادم، على موقع الصندوق الصناعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. آخر موعد للتقديم في منح البحث العلمي والمركز الدولي للهندسة الوراثية الحيوية

السعودية.. إعانة أكثر من 294 ألف مواطن ببرنامج البحث عن عمل خلال مارس

السعودية تودع 446 مليون ريال لإعانة الباحثين عن عمل

ترشيحاتنا

بريطانيا تسجل إصابة أصغر مواطن.. رضيع 11 أسبوعا يصارع فيروس كورونا في رويال ليستر ..صور

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

بالرغم من شفائهم.. مضاعفات خطيرة تضرب المتعافين من فيروس كورونا

مصدر أمني ينفي إقامة مواطنين مسيحيين احتفالات بالطريق العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها