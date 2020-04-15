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محافظات

ضبط كميات من أسطوانات الغاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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همت الحسينى

تمكن ضباط الادارة العامه لمباحث التموين بالتنسيق مع ضباط مباحث الجمالية من ضبط  سيارة محملة باسطوانات الغاز المدعمه قبل بيعها فى السوق السوداء .


تلفى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا  يفيد بورود معلومات لضباط مباحث  التموين بقيام  احد الاشخاص بنهب حصة الدعم الخاص باسطوانات الغاز عن طريق مصنع تعبئة الغاز بدمياط الجديدة عن طريق تحميل سيارات نقل يوميا من المصنع لبيعها فى السوق السوداء بمحافظة الشرقية .


وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع ضباط مباحث الجمالية من ضبط السيارة رقم 71023 نقل الشرقية وتجر المقطورة رقم 71043 شرقية قيادة السيد . ا . م 24 عاما ومقيم صان الحجر شرقية يعمل سائق ومحملة بعدد 1328 اسطوانة غاز منزلى سعة 12 ونصف كيلو وعدد 4 اسطوانات غاو تجارى سعة 25 كيلو وذلك اثناء سيرها امام كوبرى العلويه بالجمالية .


كما تم التحفظ على سيارة  رقم 71023  محملة بعدد 558  اسطوانة غاز منزلى سعة 12 ونص كيلو وعدد 4 اسطوانة  غاز تجارى سعة 25 كيلو كما تم التحفظ على المقطورة رقم 70143 شرقية محملة ب 770 اسطوانة غاز منزلى سعة 12 ونص كيلو  لدى المواطن محم . ه . ف ومقيم ميت مرجا سلسيل  وذلك على ذمة تصرفات النيابة  بصفة الامانة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 300 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارىء الجمالية وجارى العرض على النيابة .

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