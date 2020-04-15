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رغم كارثة كورونا.. توقعات بتحقيق نمو للاقتصاد المصري الفترة المقبلة.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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عادل نصار

عرضت قناة "ten"، تقريرا مصورا عن كيفية تأثر الاقتصاد المصري بجائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، وحمل عنوان "رغم كورونا.. توقعات بتحقيق نمو للاقتصاد خلال الفترة القادمة". 

وقال التقرير، إن أزمة فيروس كورونا المستجد شبح نسج على العالم خيوطه شل حيات العالم وهدد عجلة الإنتاج وتسبب في هلع كبير بين مواطني العالم، مضيفا أنه مع تزايد الأمل في سرعة الخلاص منه يلوح في الأفاق أزمات اقتصادية تلاحقها.

وأضاف التقرير، أن الأمر في مصر كان مختلف بعض الشيء فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للفيروس ولتقليل تداعياته على الاقتصاد المصري والذي حقق نمو يعد من أعلي معدلات النمو بين دول العالم في الفترة الأخيرة مع توقعات إيجابية لمنو فضل مستقبل.

وتابع التقرير،أن الانفراجات تأتي من رحم الأزمات، وعملت الحكومة للعمل لتحويلها من محنة لمنحة، ولم تتوقف المصانع عجلة الإنتاج عن الدوران، وعرق العمال لم يجف من فوق جباههم رغم صعوبة الظروف، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المطهرات وجميع وسائل الوقاية من ذلك الفيروس اللعين.

وأكمل التقرير، أنه نجحت مصر في تحقيق زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة تصل 2%، مع تراجع كبير في الواردات بنسبة 24%.

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