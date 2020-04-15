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أخبار العالم

تقرير: نتنياهو رفض إمداد بريطانيا بأجهزة التنفس الصناعي وجونسون يصارع الموت

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:08 م
نتنياهو و جونسون
نتنياهو و جونسون
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على صالح
أفادت القناة 13 الاسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلبًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لاجهزة تنفس اصطناعي الأسبوع الماضي بينما كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخضع للعناية المركزة في مستشفى سان لويس بلندن بعد معاناته من مضاعفات اصابته بفيروس كورونا COVID-19.

وبحسب التقرير، حاولت عدة شركات بريطانية شراء اجهزة تنفس صناعي من إسرائيل، ولكن ، بسبب مرسوم صادر عن وزير الاقتصاد إيلي كوهين يمنع تصدير الآلات المنقذة للحياة من إسرائيل، لم تتم عملية البيع.

واتصل راب بـ نتنياهو يطلب الاستثناء من ذلك الشرط حتى يتم توفير أجهزة التنفس الصناعي، لكن رئيس الوزراء أخبره أن إسرائيل بحاجة إليها، وفقا لما نشره موقع تايمز اوف اسرائيل نقلا عن القناة 13. الاسرائيلية.

ويزعم التقرير أيضًا أن وزير الخارجية الإسرائيلي نتنياهو رفض طلبًا إسبانيًا لأجهزة التهوية على الرغم من أن الشركات الإسبانية طلبت 30 من الآلات قبل الحظر المفروض على الصادرات.

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