أغنى شاب في العالم يتبرع بـ 12.5 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ بريطانيا من فيروس كورونا

أعلن دوق وستمنستر التبرع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تدهور الوضع في المملكة المتحدة بتزايد عدد الإصابات والوفيات.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الملياردير أيرل هيو جروفنر الأبن الأول لدوق ويستمنستر الراحل صديق ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وعراب الأمير جورج الابن البكر للأمير ويليام، يعد أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يعلن التبرع لدعم الجهود في المملكة المتحدة.





وسيتبرع المليارير الشاب بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني،، خاصة وأنه مصنف أغنى شخص في العالم تحت سن 30 عاما ويمتلك 300 فدان في بلغاريا، و100 فدان في مايفير، وممتلكات العائلة الأخرى المتفرقة في أنحاء المملكة المتحدة.





وكان قد تبرع بحوالي 2.5مليار ولار في بداية الأزمة الشهر الماضي، ولكن بعد تدهور الوضع قرر دعم الأطقم الطبية العاملة بممبلغ إضافي يقدر بـ 10 مليون جنيه إسترليني، ويعد هو أكثر شخص متبرع للأزمة منذ بدايتها متفوقا على تبرعات المشاهير ورجال الأعمال.



