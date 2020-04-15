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26 إصابة بفيروس كورونا في قرية بالغربية.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:14 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنه تم تسجيل 26 إصابة بكورونا في قرية صفط تراب بالغربية.

وأضاف بلال الدوي خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن«قرية صفط تراب شاركت في ثورة 30 يونيو ونظمت مسيرات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت تهتف له».

 وأشار الكاتب الصحفى إلى أن مصابي القرية انتقلوا إلى مستشفى العزل في كفر الزيات.

وطالب الكاتب الصحفى من وزير التموين والبترول ومحافظ الغربية ووزير التنمية المحلية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للقرية، مؤكدًا أن القرية تحتاج إلى مطهرات وكمامات وسلع و انابيب بتوجاز.

وانفعل الكاتب الصحفى على الهواء: "احنا محتاجين حاجات والجميع لازم يسمع لينا ورد الإعلامى أحمد موسي أنا هتابع الموضوع ده بنفسي".
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