تامر أمين ناعيا محمد الحوفي: بطل وهنعيش راسنا لفوق بسبب تضحيات الشهداء.. فيديو

نعى الإعلامي تامر أمين، الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أمس اثناء تصفية خلية إرهابية في الأميرية بالقاهرة، قائلا:" هو بطل واحد، وهؤلاء الأبطال يضحون بأنفسهم عشان غيرهم يعيشوا".





وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الشهيد رحل ولكن ذكراه وروحه باقية وتخليد اسمه باق والفخر به باق".





وأضاف تامر أمين:" عمل الشهداء يكتب بأحرف من ذهب ومن نور ويكتب في سجلات التاريخ".





وتابع تامر أمين:" هنعيش راسنا لفوق بسبب تضحيات الشهداء، يجب أن يحتل الشهداء الصدارة والأهمية وهناك اخرون ابطال من ورق وكارتون".





وقال تامر أمين:" لازم نخلي صور الشهداء محفورة في أذهاننا لأنهم كانوا سبب في بقائنا على قيد الحياة ونحن في أمان بسبب هؤلاء".



