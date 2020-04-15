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تامر أمين ناعيا محمد الحوفي: بطل وهنعيش راسنا لفوق بسبب تضحيات الشهداء.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:11 م
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
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هاني حسين
نعى الإعلامي تامر أمين، الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أمس اثناء تصفية خلية إرهابية في الأميرية بالقاهرة، قائلا:" هو بطل واحد، وهؤلاء الأبطال يضحون بأنفسهم عشان غيرهم يعيشوا".

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الشهيد رحل ولكن ذكراه وروحه باقية وتخليد اسمه باق والفخر به باق".

وأضاف تامر أمين:" عمل الشهداء يكتب بأحرف من ذهب ومن نور ويكتب في سجلات التاريخ".

وتابع تامر أمين:"  هنعيش راسنا لفوق بسبب تضحيات الشهداء، يجب أن يحتل الشهداء الصدارة والأهمية وهناك اخرون ابطال من ورق وكارتون".

وقال تامر أمين:"  لازم نخلي صور الشهداء محفورة في أذهاننا لأنهم كانوا سبب في بقائنا على قيد الحياة ونحن في أمان بسبب هؤلاء".

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