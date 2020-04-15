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القصبي: العالم يشيد بجهود الحكومة المصرية لمواجهة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:49 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
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البهي عمرو
نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية، كما أعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.


أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع في شم النسيم قائلا: «مصر كلها هتكون أفراح وأعياد لما ننتهي من أزمة كورونا».


وأشار إلى أن  «مصر قدمت أداء متميزا خلال أزمة كورونا ولقنت العالم درسا في الدبلوماسية الإنسانية بمساندة عدد من الدول».


ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستكون أفراحا وأعيادا وذلك بعد القضاء على فيروس كورونا.

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