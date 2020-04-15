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رياضة

رئيس نادي طنطا: استقالة الأجهزة الفنية.. واستمرار تعليق الأنشطة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:34 م
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
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حسام الحارتي
أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، بيانا رسميا عن إجراءات النادي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا بعد توقف النشاط الرياضي.


وأشار  البيان إلي استمرار غلق النادي لحين معرفة قرارات الحكومة إضافة لاستمرار صيانة المرافق الأساسية بالنادي.


وأكد البيان استمرار تعقيم النادي وذلك بعدد محدود من العمالة مع توفير كافة إجراءات الحماية للعمال والموظفين الذين يحضرون للنادي خاصة موظفي شئون العضوية الذين بدأوا في حصر العضويات المتأخرة وذلك في محاولة من النادي لمواجهة الأزمة المالية التي يعيش فيها النادي.


وتابع: "استمرار تعليق الأنشطة الرياضية مع اعتبار جميع الاجهزة الفنية مستقيلة خصوصا في ظل اعتبار هذه المرحلة هي نهاية الموسم الرياضي.
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