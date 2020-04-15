الدوري الإسباني في طريقه للإلغاء.. اتحاد كرة القدم يرسل قائمة الأندية المشاركة في البطولات القارية





وذكر راديو كوبيه ، أنه في تطور لمصير الموسم الجاري، قرر الإتحاد الإسباني التشاور من أجل إرسال قائمة بالسبعة الأندية التي ستشارك في البطولات القارية الأوروبية، للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك في حال إلغاء الدوري.





يذكر أن الدوري الإسباني لكرة القدم قد توقف الشهر الماضي، وذلك لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.





وكان نادي برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وذلك قبل التوقف، متقدمًا على ملاحقة غريمه اللدود ريال مدريد بفارق نقطتين.

أكدت تقارير إذاعية اليوم، أن الإتحاد الإسباني قرر إرسال قائمة بأسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل، في حال إلغاء الدوري.