إصابة 4 أشخاص سقط عليهم سقف حظيرة طيور بالجمالية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفه اثر سقوط جزء من سقف حظيرة طيور سقط عليهم اثناء تنظيفها بقرية المحلاوى التابعه لمركز الجمالية .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود اشارة من مستشفى الجمالية لمركز شرطة الجمالية بوصول كلا من رانيا الشحات سليمان حمامه 22 عاما ربة منزل مصابة بجرح غائر اعلى العين اليمنى و محمد محمد محمود ابراهيم 28 عاما صياد مصاب بجرح بالرأس والوجه و شقيقه احمد 25 عاما صياد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وشقيقتهم الهام 25 عاما ربة منزل ومصابة بكدمات بالصدر وتم تحويل الاول والثانى لمستشفى الرمد بالمنصورة ولا يمكن استجوابهم والحاله العامه للثالث والرابع مستقرة.



