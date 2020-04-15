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حوادث

إصابة 4 أشخاص سقط عليهم سقف حظيرة طيور بالجمالية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:36 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفه اثر سقوط جزء من سقف حظيرة طيور سقط عليهم اثناء تنظيفها بقرية المحلاوى التابعه لمركز الجمالية .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود اشارة من مستشفى الجمالية لمركز شرطة الجمالية بوصول كلا من رانيا الشحات سليمان حمامه 22 عاما ربة منزل  مصابة بجرح غائر اعلى العين اليمنى و محمد محمد محمود ابراهيم 28 عاما صياد مصاب بجرح بالرأس والوجه و شقيقه احمد 25 عاما صياد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وشقيقتهم الهام 25 عاما ربة منزل ومصابة بكدمات بالصدر وتم تحويل الاول والثانى لمستشفى الرمد بالمنصورة ولا يمكن استجوابهم والحاله العامه للثالث والرابع مستقرة.

بوانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال والد الثانى والثالث والرابع مالك العقار وبسؤال الثالث والرابع أقروا جميعهم بأنهم اثناء قيامهم باعمال النظاقه بحظيرة الطيور الخاصة بهم سقط جزء من سقف الحظيرة عليهم مما احدث اصابتهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 914 ادارى المركز لسنة 2020 واخطرت النيابة بالواقعة. 
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