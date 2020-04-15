بعد ضم عمال اليومية للتموين.. البرلمان يطالب بزيادة الدعم وإضافة المواليد

أيد نواب البرلمان، تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدين أن قرار الوزير لن يؤثر على المستفيدين الحاليين كما لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة.





وقالت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن استخراج بطاقات تموينية لهذه الفئة، يأتي تفعيلا لقرار الرئيس بصرف منحة شهرية لهم 500 جنيه، حتى يكون الدعم متكاملا من جميع الجوانب، مؤكدة أن استخراج بطاقات تموينية جديدة لن يؤثر على الفئات المستفيدة حاليا، كما لن يؤثر على إضافة المواليد الجدد.





وتابعت أن الدولة رصدت ميزانية لمواجهة أزمة كورونا، كما أنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي فئة، مشددة على أن تداعيات الأزمة طالت الجميع لذلك لن تنصف الدولة أحدا على حساب أحد.





تحديث المنظومة

بدوره، قال النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إضافة العمالة الغير منتظمة لمنظومة التموين سيكون على حساب المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا لعمليات المراجعة والتصفية التي تقوم بها الوزارة كل عام حتى يصل الدعم إلى مستحقيه باستبعاد الوفيات والقادرين.





زيادة الدعم