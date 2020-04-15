السعودية تعلن 23 أبريل موعد رؤية هلال شهر رمضان

حددت المملكة العربية السعودية موعد رؤية هلال شهر رمضان.









ووفقا لصحيفة سبق السعودية، وجهت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لجان الرؤية للخروج ورؤية هلال شهر رمضان، الخميس بعد المقبل، الموافق 23 أبريل ميلاديا، 30 شعبان هجريا بتوقيت مكة، والموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.









يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا باعتبار شهر رجب 30 يوما، وفقا لتقرير لجان الرؤية، الذي لم يثبت رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، ومن المنتظر إقرار رؤية شهر رمضان يوم الخميس بعد المقبل وفق الرؤية الشرعية.









وتم تحديد الرؤية يوم الخميس بعد القادم، لأن لجان الرؤية خرجت يوم الثلاثاء 29 رجب، ولكن لم يثبت للمحكمة حينها رؤية هلال شهر شعبان، مما يعني أن اليوم التالي وهو الأربعاء كان 30 شعبان وليس الأول من رجب.