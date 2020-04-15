AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

السعودية تعلن 23 أبريل موعد رؤية هلال شهر رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:46 م
لجان الرؤية
لجان الرؤية
Advertisements
أماني إبراهيم
حددت المملكة العربية السعودية موعد رؤية هلال شهر رمضان.


ووفقا لصحيفة سبق السعودية، وجهت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لجان الرؤية للخروج ورؤية هلال شهر رمضان، الخميس بعد المقبل، الموافق 23 أبريل ميلاديا، 30 شعبان هجريا بتوقيت مكة، والموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.


يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا باعتبار شهر رجب 30 يوما، وفقا لتقرير لجان الرؤية، الذي لم يثبت رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، ومن المنتظر إقرار رؤية شهر رمضان يوم الخميس بعد المقبل وفق الرؤية الشرعية.


وتم تحديد الرؤية يوم الخميس بعد القادم، لأن لجان الرؤية خرجت يوم الثلاثاء 29 رجب، ولكن لم يثبت للمحكمة حينها رؤية هلال شهر شعبان، مما يعني أن اليوم التالي وهو الأربعاء كان 30 شعبان وليس الأول من رجب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد رمضان 2020.. تعرف على بداية أول أيام الشهر الفضيل

الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب الأحد.. والفلك: الثلاثاء 25 فبراير غرة الشهر

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1441 هجريًا

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 2020 - 1441هـ

دار الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر رجب 1441هـ - 2020م

موعد شهر رمضان 2020 وأول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

بعد إعلان الزمالك تقديم استئناف.. تصريحات جديدة من محامي النقاز

هل فيروس كورونا يعيش على الجوانتي؟

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة