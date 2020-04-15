AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على آخر رسالة من الشهيد الحوفى لأسرته.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:52 م
الشهيد الحوفى
الشهيد الحوفى
Advertisements
البهي عمرو

قال محمد فوزي الحوفى عم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، إن المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية كان مثال للضحية.


وأضاف عم الشهيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشهيد اصيب من قبل ورفض ترك الجهاز.


وأوضح عم الشهيد أنه علم بخبر الوفاة من القنوات التلفزيونية،  وكشف أن أخر رسالة من الشهيد لأسرته " متخرجوش من البيت عشان فيروس كورونا".


ولفت عم الشهيد إلى أن ، الشهيد لم يخبر أسرتة بالعملية التى كان يذهب لها، وكشف أن جميع القيادات المسئولة كانت موجودة فى جنازة اليوم.  

تقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة واللواء هشام نصر  مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا واللواء  ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة صفوف الجنازة العسكرية لشهيد الواجب والوطن المقدم محمد فوزى الحوفى ملفوف بعلم مصر التى قدم روحه فداء للوطن.

 
انطلقت الجنازة العسكرية من أمام فرق الأمن بدمنهور أعقبها جنازة شعبية وصلاة الجنازة وتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور وسط الهتافات المنددة بالارهاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة الشهيد الحوفى بعد قليل من إدارة فرق الأمن بدمنهور

الأهالى يحتشدون.. فرض كردون أمنى لتأمين جنازة الشهيد الحوفى

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي

محافظ البحيرة يتقدم صفوف الجنازة العسكرية لشهيد الواجب والوطن المقدم محمد الحوفى

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

ترشيحاتنا

كيفية التسجيل فى مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعد انضمام فتحي لـ بيراميدز.. رجب بكار يغازل النادي الأهلي.. تفاصيل

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة