تعرف على آخر رسالة من الشهيد الحوفى لأسرته.. فيديو

قال محمد فوزي الحوفى عم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، إن المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية كان مثال للضحية.





وأضاف عم الشهيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشهيد اصيب من قبل ورفض ترك الجهاز.





وأوضح عم الشهيد أنه علم بخبر الوفاة من القنوات التلفزيونية، وكشف أن أخر رسالة من الشهيد لأسرته " متخرجوش من البيت عشان فيروس كورونا".





ولفت عم الشهيد إلى أن ، الشهيد لم يخبر أسرتة بالعملية التى كان يذهب لها، وكشف أن جميع القيادات المسئولة كانت موجودة فى جنازة اليوم.

تقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا واللواء ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة صفوف الجنازة العسكرية لشهيد الواجب والوطن المقدم محمد فوزى الحوفى ملفوف بعلم مصر التى قدم روحه فداء للوطن.





انطلقت الجنازة العسكرية من أمام فرق الأمن بدمنهور أعقبها جنازة شعبية وصلاة الجنازة وتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور وسط الهتافات المنددة بالارهاب.