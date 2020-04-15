الشرطة الألمانية تعتقل 4 طاجيكيين خططوا لعمليات إرهابية لحساب داعش

اعتقلت السلطات الألمانية أربعة مواطنين طاجيكيين كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية لصالح تنظيم داعش.





وأسفرت حملات للشرطة الالمانية شنتها فجر اليوم، عبر ولاية شمال الراين - وستفاليا، غرب ألمانيا ، عن اعتقال أربعة رجال طاجيكيين، لم تحددهم إلا بأسمائهم الأولى: عزيزجون ب ، محمد علي ج. ، فرهودشوه ك. وسونات الله ك.





وذكرت وكالة فرانس برس أن رجلا خامسا يدعى "رافسان ب" كان محتجزا في السابق لكن يعتقد أنه كان احد افراد التحالف مع المشتبه بهم الآخرين، وجميعهم متهمون بالانتماء إلى تنظيم إرهابية.





ووفقًا للمدعين الألمان ، انضم الرجال إلى داعش في يناير 2019 وتم إرسالهم إلى ألمانيا لتشكيل خلية، يمكنهم من خلالها تنفيذ عمليات ضد قواعد القوات الجوية الأمريكية في البلاد. كما قصدوا استهداف كل فرد يعتبرونه ينتقد الإسلام، وفقا لزعمهم.





الجماعة متهمة بالحصول على أسلحة نارية وذخائر ، وكذلك طلب مواد لصنع القنابل، كما أن الخامس "رافسان ب" متهم بقبول عقد بقيمة 40 ألف دولار لاغتيال هدف في ألبانيا - وهو جهد فشل في تحقيقه، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.





وقال مكتب المدعي الفيدرالي الألماني، إن الشرطة الألمانية قامت أيضا بقبض على شبكة إرهابية متهمة أخرى في فبراير، واعتقلت 12 رجلا تهدف جماعتهم اليمينية المتشددة إلى "زعزعة النظام الديمقراطي والتماسك الاجتماعي للجمهورية الاتحادية وتدميره في نهاية المطاف".





وذكرت وكالة رويترز أن الرجال استهدفوا شن هجمات ضد طالبي اللجوء والمسلمين وحتى السياسيين الألمان.