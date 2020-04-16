الشيطان أغراني.. حكاية خادمة سرقت مجوهرات بـ ٢ ونصف مليون جنيه

اعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بسرقة مجوهرات بـ ٢،٥ مليون من داخل شقة سكنية تعمل بها خادمة بمدينة نصر ، وجدد قاضي المعارضات حبسها ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.





وأكدت المتهمة في التحقيقات انها تعمل خادمة منذ عدة سنوات وفي الفترة الأخير اختمرت الفكرة في ذهن زوجها القيام بسرقة المجوهرات من داخل الشقة التي تعمل بها في مدينة نصر ونظرا لضيق الحال رسم زوجي مخطط ارتكاب الواقعة وقمت بتنفيذها وسرقة المجوهرات التي قدرت بحوالي ما يقرب بـ ٢،٥ مليون جنية.





وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات وتسليمها لزوجها (عاطل) للتصرف فيها بالبيع لدى عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى 18,000 ألف جنيه).





وكان تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم قررت باكتشافها سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتهم بمبلغ مالى ٢.٥ مليون جنيه، وكذا هاتفها المحمول من داخل الشقة سكنها.





بجمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة خادمة لدى المٌبلغة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية مسجلة تم ضبطها، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها عبارة عن (5 خاتم - سلسلة).





وبمواجهته أقر بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وأمكن ضبط عميليه .





كما أقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية" (3 أشخاص)، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها، و أقروا بقيامهم بالتصرف فيها بالبيع، وقدموا المبالغ المالية متحصلات البيع.





باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



