تجنبا للازدحام..محافظ الشرقية:التنسيق مع الإتصالات لفتح المدارس ومراكز الشباب لصرف المنحة..فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه يتم العمل على صرف منحة العمالة غير المنتظمة ل ٣٤ الف مواطن بالشرقية مؤكدا أنه المستهدف لصرف يوم الخميس ١٣٠٠ مواطن.



وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن مشهد الزحام على مكتب بربد الحسينية هو نوع من انواع الثقافة للمواطنين البسطاء مما ساهم في تكالب المواطنين على مكتب البريد.



وتابع محافظ الشرقية انه تم التنسيق مع وزير الاتصالات وتم الاتفاق على فتح المدارس ومراكز الشباب لصرف المنحة.



وأشار الدكتور ممدوح غراب أن الزحام موجود ايضا على مستوى ٥ مراكز غير منطقة الحسينية.



وقال محافظ الشرقية قمنا حين ٨٣ منفذا وعددهم كبير مؤكدا ان الزحام ايضا في الاسواق معلقا "الناس مش قادرة تاخد الموضوع بجد ونحن في حاجة لزيادة الوعي.