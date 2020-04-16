البرلمان يواجه كورونا بـ 40 توصية جديدة.. اعتبار ضحايا الأطباء ضمن الشهداء.. الاهتمام بالمشردين والفئات بلا مأوى.. سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية.. الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم المصانع

معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بكادر التأمين الصحي الجديد وغلق عياداتهم الخاصة

التعاقد مع أطباء المعاش.. والاستعانة بالصيادلة مع التأهيل وطلبة الامتياز

تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة

تخفيض القسط الثابت في الكهرباء وإعفاء المصانع من غرامات التأخير

إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار

منظومة النظافة وغلق المحال منهج وأسلوب حياة المصريين ما بعد كورونا









واصلت لجان مجلس النواب، النوعية، القيام بدورها المنوط بها فى تقديم التوصيات للحكومة، فى إطار المواجهة الشاملة من الدولة لانتشار فيروس كورونا، والتي تتضمن جهود واسعة تمثل النموذج الأفضل نحو الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، دون أى اعتبارات أو تحديات أخري، مع استمرار العمل علي أرض الواقع وفق التدابير والإجراءات الاحترازية.





تكاتف مؤسسات الدولة

ويأتي ذلك من منطلق تكاتف جميع مؤسسات الدولة المصرية ومنها مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات السلبية علي المجتمع المصري، ومن ثم وجه د. عبد العال آلية مرنة لتحقيق هذا التكاتف من جانب البرلمان، بقيام رؤساء اللجان النوعية لمتابعة ودراسة ما يحال لها من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب جهود النواب بمختلف دوائرهم علي مستوية التوعية وآليات التطهير والتعقيم، والمساهمة فى الدعم تجاه الجهود الحكومية التي تتم علي أرض الواقع بمختلف محافظات مصر.





توصيات التقرير الأول

الأسبوع الماضي شهدت هذه الأعمال تقديم 25 توصية من جانب لجان الصحة والتضامن، والأتصالات، والدينية والعربية، والنقل، واستمرارًا لهذا النهج الذي تعمل الحكومة علي الاستفادة من هذه التوصيات علي أرض الواقع، واصلت لجان أخري تقديم تصويات متعددة هذا اليوم الأربعاء، وعلي رأسها لجنة الصحة المنعقدة بشكل مستمر، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة حقوق الأنسان، ولجنة النقل، ولجنة الشئون الخارجية، ولجنة الإسكان، ومن ثم يتولي رئيس المجلس د. علي عبد العال التنسيق مع الحكومة لوضع هذه التوصيات فى أعتبار الحكومة فى جميع القرارات التى تتخذها فى المواجهة الشاملة.





توصيات التقرير الثاني

وجاء أبرز التوصيات من اللجان معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بكادر التأمين الصحي الجديد وغلق عياداتهم الخاصة، وسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.، وعدد من الضوابط التى يمكن استخدامها كمنهج وأسلوب حياة المصريين ما بعد كورونا، وضرورة الاستمرار فى تعقيم دور الرعاية والايتام والسجون، وتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، ودراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية لمدة 6شهور، وضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.





لجنة الشئون الصحية

1- سرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.





2- التنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام.





3- التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





4- معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة.





5- الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم.





6- الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم





7- الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.





لجنة الإدارة المحلية

1- أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.





2- العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.





3- تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.





4- وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.





5- توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.





6- رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.





7- تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية.





8- ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.





9- استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.





لجنة حقوق الإنسان

1- ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار فيروس كورونا بها.





2- ضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.





3- سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررًا من محافظتي القاهرة والجيزة.





4- مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيمًا كاملًا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون.





5- التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.





لجنة العلاقات الخارجية

1- التواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصر في إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل فيروس كورونا المستجد لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة.

2- سفير دولة الصين والسفير الايطالي بالقاهرة الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطاليًا مقدرًا الدعم المصري بكافة السبل في هذا الشأن وأيضًا تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا.





3- قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن لعودة طالب كان يدرس بعيدًا عن العاصمة واشنطن، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية.





4- تم تقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون حيث كان متواجدًا بمنطقة قرصنة وقد غادر كل من كان على المركب .





5- قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج لعودة المواطن لإحدى الدول الأوروبية ثم للقاهرة لعدم وجود طيران مباشر.





لجنة الصناعة

1- تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة.

2- تخفيض القسط الثابت في الكهرباء

3- إعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة.

4- الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين.

5- إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة.

6- الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها.

7- استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي.

8- الإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.









لجنة النقل والمواصلات

1- دراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.





2- تدارست اللجنة شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.





3- نظرت اللجنة شكاوي عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.





4- أوصت اللجنة بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.





5- ،نظرت اللجنة شكاوي تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء نويبع.، وأوصت بسرعة انهاء الإجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة ب ميناء نويبع لتسهيل نقلها عبر الميناء وذلك التأكيد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن.





لجنة الإسكان

1- نظرت اللجنة مطالبات بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة، وفي هذا الصدد أوصت بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.



