للمرة الأولى.. شاهد أودي Q4 e-tron الكهربائية تحت هيكل مختلف.. صور

أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات عن تطوير Q4 e-tron الكهربائية منذ فترة ، لكن لم تعطِ أى معلومات عنها نهائيا ، ولكن شوهدت السيارة مختبئة تحت هيكل فولكس واجنID 4 اثناء اختبارها .





بدا للمصورين المتجسسين أن هذه ربما تكون في الواقع سيارة أودي بالنظر للمصابيح الخلفية المختلفة قليلًا، وبالنظر لوجود سيارات اختبارية أخرى في الجوار من أودي، وفي الواقع لم يكن التحقق من أن هذا سيارة أودي سهلًا.





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وقال المصورون الذين كانوا متواجدين أثناء اختبارها “تحدثنا إلى سائق اختبار أودي الذي أكد أفكارنا بأن هذا هو نموذج أودي Q4 مع المحركات الكهربائية في كل من المحور الأمامي والخلفي”.









عند وصولها ستأتي أودي على قاعدة عجلات MEB التي ستحمل أيضًا فولكس واجن ID 4 والعديد من السيارات الأخرى من مجموعة فولكس واجن.