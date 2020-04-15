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برلمان

نشاط مكثف لأمانة مرأة مستقبل وطن بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية في البحيرة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

واصلت أمانات المرأة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتكليفات النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية، بحزب مستقبل وطن، المشاركة في عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية، فضلا عن توزيع المطهرات والمعقمات على المواطنين، ومشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم في "عيد اليتيم"، لإدخال البهجة في نفوسهم، تحت شعار " في عيدك مش ناسينك".

وقامت أمانة المرأة بمحافظة البحيرة، بإشراف الدكتورة نيفين الكاتب، أمينة المرأة بالمحافظة، بتنظيم فاعلية للإحتفال بعيد اليتيم، تحت شعار "فى عيدك مش ناسينك"، وزيارة دور الأيتام، وذلك برعاية النائب محمد عبد الله زين، أمين الحزب في البحيرة.

فيما قالت الدكتورة نيفين الكاتب، نظرا لإجراءات الدولة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وحظر التجمعات وتنظيم الاحتفالات، فقد تم تنظيم زيارات لدور الأيتام، مع اتباع كافة التوصيات الطبية، لمشاركة هؤلاء الأطفال الأيتام، فرحتهم بعيدهم، وذلك في إطار مبادرة "أنت عظيمة".

وأضافت، "الكاتب"، تم زيارة دار الأبعادية للأيتام بدمنهور للبنين والبنات، وتقديم الهدايا، لكل أبناء الدار من الأطفال من سن عامين، وحتى 20 عاما،، حيث تم توزيع فوانيس رمضان للأطفال، وأطقم الملابس، والأحذية للجنسين، فضلا عن توزيع المواد الغذائية والحلويات، للدار لتقديمها لجميع أبناء الدار من البنين والبنات، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة.

وفي محافظة الجيزة، وتحت إشراف ماجدة أمين، أمينة المرأة بالمحافظة، وبرعاية عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة، تم استكمال تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز أوسيم. 

وقالت ماجدة أمين، أمينة المرأة بمحافظة الجيزة، تم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة، بمركز أوسيم، فضلا عن توزيع كراتين مواد مطهرة، ومواد للتعقيم، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.  

وأطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
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