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بين الناس

حسام يناشد إعادة صرف معاش والده المتوقف لحين العرض على الكمسيون الطبى

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن حسام أبازيد عبد الغني عبد المولى، مقيم بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف صرف معاش والده الذى كان يتقضاه نظرا لأنه يعانى من أمراض مزمنة بالقلب والذى تقرر الصرف بناء على تقرير الكمسيون الطبى مع إعادة العرض على الكمسيون مرة أخرى، ولكن توقف صرف المعاش قبل ميعاد الكمسيون التالى لتقرير الحالة، وتقدم بتظلم ولكن دون جدوى، علما بأنه ليس لديه تأمين ويحتاج إلى المعاش الذى توقف منذ أربعة اشهر فى ظل الظروف المعيشية الحالية.

 رقم قومى 26508170200839.
 
للتواصل مع الشاكى : 01225303968.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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